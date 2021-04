Kupčije prijateljev pod mizo

Predsednik Demosa in eden kreatorjev slovenske samostojnosti, po katerem smo pred leti poimenovali brniško letališče, je že junija leta 1992 spoznaval, da ga okoli prinašajo tudi njegovi največji zavezniki in zaupniki. Kot predsednik stranke Socialnih demokratov je na nekem malem druženju sproščeno spregovoril tudi o takratnih kupčijah pod mizo. In zlasti mimo njega, čeprav je bil ena glavnih figur nove demokratične ureditve v Sloveniji.Povedal je denimo, kako se je prvi in takrat že nekdanji prvi premier slovenske vladeskrivaj dogovarjal z opozicijo – prenovitelji za določena ministrska mesta v vladi. Med drugim tudi o tem, kako bi prevzeli mesto socialdemokratskega predsednika vlade, ne da bi Pučnik za to vedel.»To je bilo zame kot predsednika stranke, ki je predlagala tega ministra, zelo nesramno,« je zaupal novinarju Slovenskih novic.»Ko sem za to izvedel, nisem mogel verjeti, da je res. Mislil sem, da so to intrige prenoviteljev ali nekoga drugega. Šel sem k Peterletu in ga vprašal, ali je to res. Potrdil je in rekel, naj tega ne jemljem tako resno.«A to še ni vse, Peterle je Pučnika še bolj presenetil in očitno kar ponižal v naslednjem stavku. »Ko sem želel biti nekoliko bolj informiran o načrtih vlade,« je pravil Pučnik, »sem šel k Peterletu in mu rekel, naj mi na svet Demosa pošilja informacije o delu vlade. Odgovoril mi je: 'Pridi na tiskovno konferenco, ki jo imamo po vsaki seji vlade.' Kdor pozna strankarski sistem, bi moral vedeti, kaj je to. Jaz bi lahko takrat užaljeno odreagiral in odstopil, a nisem, saj so bile pred nami pomembne naloge.«Pučnik je povedal tudi, kako je doživljal anonimne očitke: »Češ da so me Nemci poslali, naj uničim katoliško Slovenijo. Podobno kot so pred volitvami komunisti govorili, da so me Nemci poslali, naj uničim slovensko industrijo.« Tako s(m)o se šli v drugem letu samostojnosti.