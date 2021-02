Kranj, Gros in banane

Po osamosvojitvi Slovenije, vse do leta 1994, je na slovenskem ozemlju obstajalo 62 občin, med njimi tudi Kranj. 3. 10. 1994 je državni zbor sprejel zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim je bilo ustanovljenih 147 občin, 11 mestnih. Kranjska je postala mestna občina.Do leta 1994 je obstajala samo občina Kranj, do leta 1998 pa je razpadla na občine Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo in Preddvor. Pozneje je občina Preddvor razpadla na občini Preddvor in Jezersko. Danes občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti: Besnica, Bitnje, Britof, Bratov Smuk, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in Žabnica.Je pa imel Kranj župana prav posebne vrste. To je bilPo volitvah leta 1992, ko Liberalna stranka ni prišla v parlament, je Gros postal župan Kranja in se leta 1996 znašel na naslovnicah časopisov, ko je zaradi spora z državo zaprl vrata kranjske upravne enote. Po preteku mandata se je umaknil iz javnosti.Diplomirani inženir strojništva je – med drugim – vodil podjetje Gros, bil dejaven v Rotary clubu Kranj, kjer je bil predsednik in podpredsednik, nekaj časa pa je bil tudi predsednik Liberalne stranke.Med letoma 1993 in 2000 je bil solastnik kranjske HKS (hranilno-kreditne službe), ki je bila znana po velikih dolgovih varčevalcem.V javnosti je postal posebno znan leta 1992, ko je v parlament prinesel škatlo banan in jih začel deliti poslancem, še posebno, ki je bil eden izmed možnih naslednikov premierja. S tem je hotel povedati, da so banane edina stvar, na katero se Voljč spozna, saj je bil prej sodelavec Svetovne banke in se je ukvarjal s Srednjo in Južno Ameriko. No, mu je pakot predsednik parlamenta zabrusil: »Nauš ti kle men afne guncou!«Zanimivi časi so bili to. In kot nalašč za Slovenske novice.