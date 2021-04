Kraljica ima še vedno rada korgije

Ena od značilnosti angleške kraljeve družine v zadnjem stoletju, se pravi od kralja, očeta današnje kraljice, so velški korgiji, starodavna pasma ovčarskih psov, običajno svetlo rjave barve z belim ovratnikom in trebuhom.Simpatični so, a nepredvidljivi in znajo hitro uščipniti, nekajkrat so narahlo ugriznili tudi samo kraljico, ki pa vztraja z njimi. V svojem mandatu od leta 1952 jih je imela že 30. Toda korgiji se na presenečenje javnosti niso prebili med plemenite pasme. Revija Harpers and Queens je leta 1991 zapisala, da na podlagi raziskave javnega mnenja noben pravi džentelmen ne bi izbral korgija za svojega ljubljenčka.Psički nič kaj ugledne oblike in nepredvidljivega značaja ne morejo veljati za aristokratske živali. A kraljice tovrstni očitki menda niso nikoli pretirano ganili. Niti pripomba novinarja, ki je na meji dobrega okusa, češ da ima najvišje plemstvo pač posebno nagnjenje do muhastih bastardov in dekadentnih pasem.