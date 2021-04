Kozličja pečenka s krompirjem FOTO: Esteban Martinena Guerrero/ Getty Images

Nekoč po vojni je bilo v Sloveniji čez tristo tisoč ovac in koz. Nato so drobnico skoraj prepovedali, saj je preveč objedala mlado drevje. Poleg tega je nekako podzavestno pomenila revščino.Danes je ovac in koz v Sloveniji nekaj čez sto tisoč, zato za kozličje ali jagnječje meso, razen po tradiciji v Beli krajini, še vedno ni širšega zanimanja. Po osamosvojitvi smo v Sloveniji doživeli mali poskus širjenja reje drobnice, ki pa ob navdušenju kmetov, zaradi zelo neugodne in restriktivne politike, ni zaživel.Med drugim so predpisi za lokalne klavnice in domače mlekarne zahtevali enake standarde kot pri velikih industrijskih predelovalnih obratih. V popolnem nasprotju s prakso v EU. Kljub vsemu se je povpraševanje po kozličjem mesu dvignilo, saj velja za pravo poslastico na družabnih piknikih in zabavah. Hkrati kozličjo pečenko, najboljša je s krompirjem in čebulo, ponujajo tudi nekatere restavracije.