Kotnik se je umiril

Med košarkarji, ki so imeli domicil v ljubljanskem Tivoliju, je bilo vedno živahno, Slovenske novice so bile venomer poleg in prve, ki so izvedele, kaj se dogaja. Tudi to vest so objavile prve tistega junija 1991. »Za Zdovcem (Jure) in Čurčićem (Radisav) se je pri Smeltu Olimpiji oglasil tudi vedno zanesljivi center Slavko Kotnik (na fotografiji Aleša Černivca) in napovedal slovo. Toda Slavc se je končno le sporazumel z upravo in umiril, očitno se je spomnil na podobno nezadovoljstvo pred letom dni, ko se je zaradi ogorčenja kaznoval kar sam in pri tem staknil kar resno poškodbo. O tokratni streznitvi in umiritvi priča vest s turnirja v Bolzanu: Kotnik je bil prvi igralec!«

