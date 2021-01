Leta 1991 se je dogajalo tudi na šolskem področju, takratni minister za šolstvo pa je bil dr. Peter Vencelj. Enkrat jeseni je isti minister slovenski vladi dal v pretres normative in standarde v osnovnih in srednjih šolah. Tako naj bi učitelji in učenci končno bili manj na tesnem in bi torej bolj zadihali.



Po njegovem predlogu naj bi bilo v enem razredu največ 32 učencev (v prvem le 28), na dvojezični šoli pa po 24. Učitelj bi poučeval 22 ur na teden (v podaljšanem bivanju 25, na dvojezični šoli 21 ur).



Kot je takrat zatrdil minister Vencelj, se število razredov kljub vsemu ne bo povečalo, »saj se bodo v prihodnjih letih izobraževale generacije, ki so manj številne od sedanjih,« so zapisale Slovenske novice leta 1991 in vse skupaj podkrepile z naslovom: Končno ena pametna ministrova.

