Komunalna taksa za sendvič v Radencih

FOTO: Roman Šipić

To je bila novica, ki so se ji v uredništvu Slovenskih novic dodobra nasmejali. Že takrat, ko jo je prekmurski dopisnik Dela in Slovenskih novicnapovedal po telefonu, in tudi pozneje, ko jo je s telefaksom poslal v uredništvo.Takole je novinar zabeležil:»Turistično društvo Radenci bo predlagalo občinskim odbornikom, da sprejmejo odlok o plačevanju komunalne takse. Vračunali naj bi jo v sleherno storitev, izdelek in hrano, na primer tudi v ceno sendviča, ki bi ga Radenčan ali turist kupil v trgovini.« »S tako zbranim denarjem bi še bolje uredili Radence. Ni vseeno, če sendvič poješ v urejenem in zdravem okolju ali pa na železniški postaji v Ljubljani,« so stvar komentirali v Radencih, Slovenske novice pa – razumljivo – natančno popisale. Bralke in bralci pa so si vse skupaj razložili po svoje.