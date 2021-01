Komu vajeti SOK?

Pisal se je 15. oktober 1991, ko je bila podpisana olimpijska listina in ustanovljen samostojni olimpijski odbor, SOK. Eno od osrednjih vprašanj pa je bilo, kdo bo sploh prvi predsednik. Uradnih odgovorov dolgo ni bilo, predlogi so se vrstili kot po tekočem traku.



»Nekateri bi radi začeli kar z Milanom Kučanom, ki ima velike košarkarske izkušnje, pa Janeza Drnovška z njegovimi teniškimi izkušnjami se tudi omenja. Med kandidati se omenja tudi Mira Cerarja, Janeza Kocjančiča, ki ga podpira naša paradna smučarija, Rajka Šugmana, ki vodi Slovensko športno zvezo, predsednika Nogometne zveze Jugoslavije Marka Ilešiča, med kandidati pa ni mogoče obiti 'zunanjega ministra' slovenskega športa, športnega urednika na Delu Evgena Berganta - Kukija, ki izjemno dobro pozna slog in principe mednarodnega olimpizma,« smo pisali v Slovenskih novicah leta 1991.



No, izbran je bil Janez Kocjančič (na fotografiji Igorja Modica), ki je na čelu ostal 23 let, 62 dni ...

