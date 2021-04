Kolizej se je zrušil

Iskanje preživelega pod ruševinami marca 1995 FOTO: Marko Feist

Včasih je v Gosposvetski ulici proti središču stal Kolizej, največja palača v prestolnici, ki so jo leta 1848 zgradili kot tranzitno vojašnico s stanovanji. Že v ljubljanskem potresu je bila fascinantna zgradba močno poškodovana in so jo deloma že porušili. Nato je v 20. stoletju izgubila namembnost in se spremenila v stanovanjski blok, ki pa ga stanovalci oz. država ni vzdrževala. Marca 1995 se je zaradi svojevoljnih posegov v konstrukcijo porušila tretjina strehe, do smrti je zasulo tri ljudi. Razlog: občan je želel v pritličnih prostorih nekdanje delavnice odpreti picerijo. Inšpekcija mu ni izdala dovoljenja, a je kljub temu najel zidarje in so prostor uredili po svoje, pri čemer so podrli enega od nosilnih zidov. In nesreča je bila tu. Ironija je, da je država leta 1993 Kolizej razglasila za spomenik.