Ko so duhovniki postali umetniki

Že prva slovenska ali pregovorno rečeno Peterletova vlada je pred uveljavitvijo dohodninske zakonodaje 1. januarja 1991, po katerem so tudi duhovniki postali davčni zavezanci, po tihem sprejela sklep, ki je duhovnike izenačil z umetniki. Tako so bili deležni ugodja, da jim država plačuje prispevke.V proračunski postavki leta 1995 je država za prispevke duhovnikov namenila 220 milijonov tolarjev, kar pomeni danes dobrih 900 tisoč evrov.V parlamentu in medijih se je kar nekaj let odvijala žolčna debata, ali niso s takim tihim Peterletovim manevrom duhovniki oz. Cerkev, ki ima v Sloveniji v posesti poleg cerkva in kapel kar nekaj nepremičnin in zlasti tudi gozdove, privilegirani?