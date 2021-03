Ko porazi še niso boleli

Slovenski glasbeniki so bili venomer razigrani. Ob ustvarjanju so radi našli čas za športno udejstvovanje in Slovenske novice so bile tiste, ki so nemalokrat poskrbele za srečanja. Enkrat v športnem hramu, v Tivoliju, drugič kje druge, na drugem koncu takrat že samostojne Slovenije. »Zdrav duh v zdravem telesu,« je bilo eno od vodil, pozneje pa je sledilo druženje z izmenjavo takih in drugačnih informacij. Slovenske novice so bile od rojstva do danes odprte za vse predloge številnih glasbenikov. Nemalokrat se je zgodilo, da je kateri med njimi na igrišče stopil le nekaj trenutkov pred kakim koncertom. Takrat so bili pač časi, ko so se informacije delile – v živo. Menedžerji pa so pripravljali koncerte in niso imeli časa s pripravo piar sporočil. Tudi koncerti so bili v živo. Tekme so bile prijateljske, porazi pa niso boleli. Tudi zamer ni bilo.

