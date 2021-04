Ko je Zdovc kuhal s Knorrom

Nadarjeni mladenič FOTO: Igor Modic

Danes 55-letnije eden naših najboljših košarkarjev vseh časov. Kako dober je, so povedali drugi, sam je bil vselej skromen, morda celo preskromen za svoj košarkarski občutek, ki so ga hvalili prav vsi trenerji ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let, ko je bil ne samo član slovite jugoslovanske reprezentance, ampak kar nepogrešljiv v prvi peterki, skupaj s takimi asi:inNajvečjo pohvalo za svojo igro je prejel pred tedni, ko so ga kot drugega Slovenca, za, sprejeli v Mednarodni košarkarski hram slavnih.Zdovc je z omenjeno reprezentanco osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, zlato medaljo na svetovnem prvenstvu, srebrno na olimpijskih igrah in dvakrat zlato na evropskem prvenstvu. Na zadnjem prvenstvu v Rimu 1991. je samovoljno zapustil reprezentanco Jugoslavije, ko so tanki JA iz kasarn v Sloveniji vdrli na ulice.V Rimu je v sobi bival s Tonijem Kukočem, ki je v nekem intervjuju povedal: »Ob štirih zjutraj sem se zbudil in Zdovc je nervozen hodil po sobi. Pa kaj ti je, Jure, jutri imamo tekmo. Pa mi je odgovoril: 'Klicali so me od doma, tanki so na ulicah, moram domov.'«Septembra istega leta je že kot Slovenec in član Smelta Olimpije odšel v Bologno na preskušnjo k slovitemu italijanskemu prvoligašu Virtus Bologna, ki so ga zaradi sponzorstva imenovali kar Knorr. Prispevek z zapeljivim naslovom Zdovc kuha s Knorrom je takrat priklical nasmeh na obraz bralcev, saj je bil Knorr tudi pri nas priljubljena nemška znamka pripravljenih juh in začimb.Imeli smo gobovo, juho z rezanci ipd.Jure se je oglasil iz Bologne in za Slovenske novice povedal, da je zadovoljen s svojo igro in ima upanje, da ga bodo vzeli. To se je tudi zgodilo.