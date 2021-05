Ko je moril Anders Breivik

Spomenik žrtvam na otoku Utøya FOTOgrafiji: Reuters

Natanko pred desetimi leti, v petek, 22. julija 2011, se je podoba Norveške, ene najbogatejših, najvarnejših držav na svetu, kjer sociala in zdravstvo delujeta kot namazan stroj, kjer so brezdomci le zato, ker to želijo biti, in kjer je kakovost življenja najboljša na svetu, razblinila v črepinje razbitega vrča.je tistega petka sredi prestolnice Oslo v ulici Grubegatta ob 13.30 sprožil avtomobil bombo, kjer je umrlo sedem ljudi, ranjenih pa je bilo 32. Medtem ko se je policija nervozno ukvarjala z morebitnim terorističnim napadom, se je skrajni desničar Breivik mirno odpeljal proti otoku Utøya na jezeru Tyrifjorden, kjer so imeli člani podmladka vladajoče norveške stranke socialnih demokratov poletni tabor. Udeleženci so bili stari med 15 in 25 let. Vzdušje je bilo sproščeno, ko je na čoln stopil Breivik, oblečen v policijsko uniformo in oborožen z avtomatsko puško. V debelo uro dolgem strelskem pohodu je takrat 32-letnik postrelil 86 mladeničev in mladenk ter jih 65 ranil.Gre za največjo morijo na Norveškem po 2. svetovni vojni. Število žrtev je grozljivo visoko, zlasti zaradi nerazumljivo počasne reakcije policije. Udeleženci so namreč hitro dojeli, kaj se dogaja, in klicali starše in policijo. Pozneje so izračunali, da bi lahko policija svojo intervencijsko enoto s helikopterjem prepeljala na otok v pičlih desetih minutah. Tako pa je Breivik polno uro hladnokrvno hodil naokoli in streljal. Nekateri so se reševali tako, da so poskakali v hladno jezero in poskušali odplavati na celino.Po treh dneh so pet udeležencev še iskali v jezeru in okoli njega. Policija je spregledala tudi to, da je Breivik vojni pohod v petek napovedal na youtubu, kjer je objavil svojo fotografijo v polni bojni opremi.