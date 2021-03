Ko je marec bil skromen s padavinami

Povprečna zimska temperatura je bila tistega leta 1991, zgodovinskega leta za Slovenijo in tudi za Slovenske novice, pod dolgoletnim povprečjem, a je bil odklon majhen. Po številu hladnih dni je izstopal februar, ki je bil hladnejši od januarja. Padavine so še vedno močno zaostajale za običajnimi, dokaj skromen je bil z njimi februar.Že tretje leto zapored pa je povprečne vrednosti presegalo sončno obsevanje. Najbolj oblačen mesec te zime je bil december, januarja pa je bilo razmeroma veliko jasnih dni.Pomlad je bila nekoliko hladnejša kot običajno. Bila je nadpovprečno namočena, čeprav je bil marec skromen s padavinami. Sonca je to leto primanjkovalo; po osončenosti je izstopal april, saj je sijalo dlje kot maja, ki je bil zaznamovan z obilnimi in pogostimi padavinami.Poleti se je povprečna temperatura opazno dvignila nad dolgoletno povprečje. Predvsem julija in avgusta je bilo veliko toplih dni. Padavine so zaostajale za dolgoletnim povprečjem, vendar ne zelo; izrazita pa je razlika od dveh poletij prej, ko je padlo veliko dežja. Z obilnimi in dokaj pogostimi padavinami je to poletje izstopal junij. Julija je bilo dežja malo, prav tako je bil skromen avgust, ki je bil najbolj sončen mesec tega poletja. Število ur sončnega obsevanja se je gibalo nekoliko nad običajno vrednostjo.Jesenska temperatura je bila le nekoliko nad dolgoletnim povprečjem, veliko toplih dni je bilo septembra. Podobno kot leto prej so bile padavine nadpovprečne, odklon pa je bil za spoznanje manjši. September je bil zelo skromen s padavinami, so pa bile zato obilne oktobra, tudi novembra jih je bilo kar precej. Osončenost je ustrezala dolgoletnemu povprečju. Po nadpovprečni oblačnosti je izstopal november. Kako je trideset let pozneje, pa ...