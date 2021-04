Danes jesvetovno znana oblikovalka nakita in drugih dodatkov. Nad izdelovanjem okrasnih verižic naj bi jo navdušile babice, zato se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost in končala industrijsko oblikovanje.Nato pa nadaljevala študij na Royal College of Arts v Londonu, kjer so hitro prepoznali njeno ustvarjalno ostrino. Oblikovala je za Gucci, Costume National, Lanvin ter Julien Macdonald, njen nakit pa nosijo...A še tako zvezdništvo ima svoje skromne začetke. Julija 1994 je namreč Lara Bohinc še kot študentka v ljubljanskem Škucu pripravila razstavo nakita z naslovom Greatest Hits.Že takrat jev prispevku z naslovom Kič nevsakdanji o razstavi zapisala, da je Bohinčeva na ogled postavila nakit, ki je samostojen umetniški objekt, ki se prav nič ne meni, ali ga bomo nosili ali občudovali kot okrasni izvržek v dobro zapečateni stekleni škatlici.