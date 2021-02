Kar je začel oče, nadaljuje sin

Franc Šimnovec nadaljuje tradicijo svojega očeta. FOTO: MARKO FEIST

iz ljubljanskih Dravelj se rad spominja očeta, tudi njemu je bilo ime. »Hudo rad je bral!«Franc starejši, po poklicu mizar, ki je bil tudi mojster v izdelovanju okvirjev za slike, je bil pri njih tisti, ki se je še čisto na začetku izhajanja Slovenskih novic tudi naročil nanje. Okroglih trideset let je že odtlej. Zato je za Slovenske novice, ki so se v teh treh desetletjih tako močno usidrale na tronu najbolj branega časnika na Slovenskem, letošnje leto še bolj pomembno. Obletnice so tudi čas spomina na pretekla obdobja, to je čas inventure in novih priložnosti.Franc Šimnovec zato ni preveč pomišljal ter že kmalu sklenil, da nadaljuje poslanstvo svojega očeta. Zaradi česar tudi ni preklical naročnine na Slovenske novice. Pravzaprav lahko na novo ugotavlja, zakaj je bil oče takšen pripadnik tega časopisa. Ki ga ima marsikdo ne nazadnje tudi za avantgardnega. Pa saj poznate tisto znano, da se z Delom kitimo, Novice pa beremo. Pa čeprav pod mizo.»Ugotavljam namreč, da so Slovenske novice povsem korekten časopis, da v njih najdem vselej dovolj lahkotnega branja ter da lahko na brzino izvem to in ono, če skrajšam, v njih dobim tisto, kar rabim,« je opisoval Šimnovec. Ki se zaveda, da so Slovenske novice prekorakale fantastično pot. S takšnim časopisom, si misli, bo v prihodnje še bolj zanimivo potovati.Potem pa je sogovornik, ki je po pokojnem očetu, kot rečeno, naročnik na Slovenske novice že vse od začetka, častitljivih 30 let, dejal: »Se opravičujem, moram na kolegij!«Že so ga čakali. Namreč skupina strokovnjakov oziroma vodilnih uslužbencev, ki o nečem odločajo. Franc Šimnovec je vodja službe za javna pooblastila pri DSU, družbi za svetovanje in upravljanje, ki izvaja naložbe v nepremičnine, povrhu pa ima še vsa javna pooblastila s področja lastninskega preoblikovanja družbene lastnine! In seveda ni smel zamuditi.