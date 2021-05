Jubilejna izdaja Slovenskih novic

Prva izdaja slovenskih novic. FOTO: Arhiv SN



Jubilejna priloga bo kar na 48-ih straneh priložena Slovenskim novicam prav na rojstni dan, 14. maja, številka pa bo od sobote, 15. maja, pa vse do konca junija na voljo samostojno v prosti prodaji po vsej Sloveniji.





Časopis, ki je v ospredje postavil običajne ljudi iz vsakdanjih življenj, ste bralci hitro vzeli za svoje in jih naredili najbolj priljubljene med dnevnimi časopisi na sončni strani Alp. Ob tako pomembnem mejniku, kot je 30-letnica, smo za vas pripravili posebno darilo – to kar imate bralci najraje in zaradi česar ste nam zvesti že vrsto let - še več dobrih zgodb.Jubilejno izdajo bomo posvetili vsem pomembnim dogodkom in ljudem, ki so zaznamovale to dolgo prehojeno pot. Dolgo zato, ker se je v teh tridesetih letih izhajanja, od prelomnega osamosvojitvenega leta dalje pa vse do danes, res veliko dogajalo. Razkrili smo nešteto usod, zamolčanih dejstev, zapisali na tisoče zgodb, ki so vsaka zase pomnik nekega časa in okolja.Spominjali se bomo zgodb, v katerih ste bistveno vlogo odigrali tudi bralci, ki ste s svojimi donacijami in s srčnostjo izboljšali, pa tudi rešili marsikatero človeško življenje. Pred natanko 28 leti steomogočili operacijo na odprtem srcu, družini Dovžan iz okolice Tržiča pa ste z rekordnimi 27.800 evri pomagali do novega bivališča, potem ko jim je Tržiška Bistrica po ujmi v Jelendolu porušila dom.In še številne druge dobrodelne akcije so bile izpeljane pod okriljem Krambergerjeva sklada Slovenskih novic, ki je zaživel 28. julija 1992. Ustanovila so ga eminentna imena tedanjega časa, ki so jih navdihnila dobra dejanja, čigar zgodbo si lahko preberete v jubilejni izdaji.Dobrodelni pa ostajamo tudi ob naši 30-letnici, saj skušamo olajšati življenje trem družinam, in to s kar po 10.000 evri. V praznični številki smo ček podelili še ne štiriletni deklici Alini, ki se bori s hudo boleznijo, ampak se ne vda, čeprav so ji zdravniki napovedali, da bo rastlina.Ne bomo pozabili niti na zgodbo, ki se je za predajo policistom ob ropu Sintala za predajo policistom dogovarjal prek našega uredništva.Spomnili se bomo tudi na leto 1998, ko se je v Sloveniji ustavil čas, osem dni se je vse vrtelo samo okoli zdaj 52-letne mehiške igralke, mlado in staro je dihalo z njo, se zbralo povsod, kamor je šla, in vzklikalo Es-me-ral-da.Dotaknili se bomo tudi ene odmevnejših afer v zadnjih 30-ih letih, v kateri so glavno vlogo igrali napadalni bulmastifiv ozadju pa domnevno številni vplivni posamezniki.Veliko pa bo tudi nasvetov, ki jih ponujajo tematske priloge Novic, kot so Astro, Tedenska tribuna, Na zdravje, Raj doma, Obrati in revijalna priloga Ona.