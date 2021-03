Jesenice? Ah, no. Predanovci so zakon!

Logotip Športnega kluba Triglav Predanovci, v katerem delujejo tudi hokejisti na travi, ki letos slavijo tri desetletja športnega udejstvovanja. FOTO: ŠKTPREDANOVCI

Ko v naselju s kakšnimi 200 prebivalci, v Predanovcih, ki spadajo v občino Puconci, vprašate, za koga navijajo v tekmovanju slovenske hokejske lige, bodo kot iz topa izstreli: »Za Hokejski klub Triglav Predanovci.« Nič Jesenic, nič Olimpije, Celja, Triglava iz Kranja …Pred tridesetimi leti, skoraj hkrati kot Slovenske novice, je namreč nastal, se je rodil Klub hokeja na travi Prodanovci. Od leta 1992 deluje v sklopu Športnega kluba Triglav Predanovci. HK Triglav Predanovci je sčasoma postal najštevilnejši slovenski klub, ki se ukvarja s to disciplino. Svoj edini naslov državnega prvaka v moški konkurenci so osvojili leta 2001. Večje uspehe beležijo v pokalnem prvenstvu, ki so ga med letoma 1992 in 1999 osvojili kar šestkrat. Petkrat pa so osvojili prvenstvo v dvoranskem hokeju, in sicer v letih 1994, 1996, 2000, 2012 in 2015.Kot prvi izmed vseh slovenskih klubov so se udeležili evropskih tekmovanj. Leta 1995 so namreč nastopili na evropskem klubskem pokalnem prvenstvu skupine C v Zagrebu. V letih 1996–1999 so na tem prvenstvu nastopili še štirikrat. Prvi malo večji uspeh na tekmovanjih v sklopu Evropske zveze za hokej na travi (EHF) so dosegli z zmago na evropskem klubskem prvenstvu skupine Challenge IV pred domačimi gledalci v Predanovcih. Zelo uspešni so tudi na različnih prijateljskih mednarodnih turnirjih v vseh starostnih kategorijah, predvsem v dvoranskem hokeju.Trideset svečk na jubilejni torti bodo poleg hokejistov iz Prodanovcev upihnili tudi udeleženci slovenske lige v hokeju na travi. Liga je bila namreč ustanovljena leta 1991 in neprekinjeno poteka pod okriljem Zveze za hokej na travi Slovenije. Najuspešnejši klub v Sloveniji je HK Lipovci.