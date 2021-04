Je bil poročen?

Oktobra 1992 smo se v Slovenskih novicah spraševali, ali je nemara glede zasebnega življenja vselej skrivnostni nekdanji premier in predsednik države dr.poročen.V javnost so namreč pricurljale govorice, da naj bi ga v ljubljanskih Murglah videvali z neznanko.Tako so v reviji Kinolog zapisali vest o šarmantni ženski, ki naj bi občasno po PST, Poti spominov in tovarištva, sprehajala slovenski javnosti dobro znanega Drnovškovega psa Arturja.Novičarski fotografje sicer ujel skrivnostno spremljevalko Drnovška na svetovnem prvenstvu šolanih psov v Ljubljani. A njeno ime je kljub vsemu ostalo skrivnost.