Izbirčna svetovna podprvakinja Nataša

Slovenske novice so imele venomer vrhunsko dobre vire v smučarskih krogih. Tako je bilo tudi takrat, ko se je znani avstrijski proizvajalec smuči Atomic umaknil iz našega smučarskega sklada (rezultati sezone 1991 ga pač niso navdušili), kar več slovenskih reprezentantov pa je ostalo bosih oziroma brez smuči.



Zato so si pri Mizunu, ki je počasi pripravljal naskok na smučarsko industrijo, za prvi korak pa so izbrali prav slovensko reprezentanco, toliko bolj meli roke. Po prvih testih sta bila namreč s smučmi, o katerih se je širil glas, da so kopija Elanovih, zelo zadovoljna »obetavni slalomist Andrej Miklavc,« kot je zapisal novinar Slovenskih novic, in svetovna podprvakinja v tej disciplini Nataša Bokal.



Japonci so že pripravljali pogodbe, ko so nenadoma izvedeli, da Nataša testira tudi Elanove smuči. »Mar gre res samo za radovednost, da bi videla, ali so si slovenske in japonske smuči res kaj podobne, ali pa si Gorenjka skuša dvigniti ceno,« so se spraševale Slovenske novice.

