Italijani so nas nategnili

Avtocesto od Arje vasi do Ločic so po prerekanjih in tožbah nazadnje sredi devetdesetih gradili Italijani. Podjetje Construcioni Callisto Pontello je bilo znano po gradnji cest, toda pri gradnji omenjenega odseka v Sloveniji so želeli iz nas iztisniti kar največ. Ko so iskali primerno lokacijo za začasni odvoz gornje plasti zemljine na trasi avtoceste, so se v vasi Brije dogovorili z lastniki zemljišč in vzeli v najem 27 hektarjev polj.



Kmetom so velikodušno za čas odlaganja ponudili 5000 nemških mark za hektar. Kmetje so bili seveda zadovoljni, saj bi od katerega koli požetega pridelka na njivi morda toliko dobili v sedmih letih. A so Italijani v svoji vrhunski politiki priigrali še drugo dodano vrednost. Za avtocesto so potrebovali gramoz, in začeli so ga kopati prav tam, na najetih parcelah. Za kar pa bi potrebovali vsa potrebna gradbena in zlasti okoljska in vodovarstvena soglasja.

