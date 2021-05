Hudo bolan pomaga drugim: dobil je 30 let naročnine na Slovenske novice

Z mamo Marto bereta Novice vsak dan, zdaj bosta sveže prejela na dom.

Zamaški za invalidnega prijatelja

Številnim zdravstvenim tegobam navkljub pomaga z denarjem in zbiranjem zamaškov.

Super nagrada v vseh pogledih

Nimam toliko denarja, da bi vsakemu dal.

V sklopu praznovanja okroglega jubileja Slovenskih novic smo z Radiem 1, kjer poslušalce zabavas svojo ekipo, iskali posebnega junaka ali junakinjo, ki bi mu podelili prav posebno nagrado – kar 30-letno naročnino na najbolj priljubljen in bran slovenski časopis, ki ga pravkar prebirate.Med številnimi je izstopala zgodba 53-letnegaiz Stomaža, le nekaj kilometrov od Ajdovščine: zgodba priča, da lahko človek lastnim življenjskim tegobam navkljub pomaga sočloveku, ki ga življenje biča še bolj.Ko sedimo v družinski kuhinji Volkovih in nam mamakuha ekspreso v kafetjeri, nam Klavdij pripoveduje svojo zgodbo: svoje dni je bil šofer kamiona in je prevozil pol Evrope. Danes težko hodi, ker ima uničeno koleno, leva stran telesa ima okorne kretnje; za sabo ima operacijo tumorja na glavi, vmes nam ubesedi tudi trenutno počutje: »Dobil sem levkemijo, zato sem izgubil voljo in moč.« Toda če je počasen korak, so spretne in srčne njegove misli, in to že dolga leta; zadnjih dobrih šest let je pomagal številnim pomoči potrebnim. Nekaterim s položnico, drugim prek SMS-sporočil: »Včasih kakšna hiša zagori, kot je tukaj blizu prijatelju, pa nimam toliko denarja, da bi vsakemu dal.« Zato je v zadnjih letih zbral in pomagal zbrati na tone zamaškov, s katerimi so nekaterim zagotovili vsaj del pomoči za njihove potrebe.»Navdih sem dobil od ene gospe iz Žalca, s katero sem bil nekoč v toplicah Topolšica. Ona je tam pobirala zamaške in sem se vprašal, zakaj ne bi tudi jaz pobiral in pomagal,« je začetek opisal Klavdij. Nato jih je začel nabirati; njegova mama ga pohvali, da je znal prevohljati Vipavsko in še dlje, če je bilo treba: »Vsepovsod je spraševal, tudi po vseh bufetih. V garaži smo imeli polne vreče, on je vse zvrtal ven.« Pokrovčke so pobirali tudi po trgovinah, iz enega bližnjih krajev jih je tamkajšnji učitelj ogromno pripeljal. »Še iz Italije sem jih prinesla gor,« kar malce ponosno reče mama.Potem pa so tukaj tudi ljudje, za katere je zbiral Klavdij oziroma jim je daroval; od nekdanjega športnika do ubogega otroka, čigar bolezni ne zna opisati. A ve, da je bila pomoč potrebna, ob tem pa nam večkrat poudari: »Nisem to sam delal.« Je pa očitno angažiral tudi tiste iz bližnje okolice, da so pomagali. Pri tem je posebna zgodba njegovega (žal že pokojnega) prijateljain njegovega invalidskega vozička na baterijski pogon, v slednjem je bila potrebna nova baterija. Klavdij je vpregel vse svoje moči ter zbral dve toni zamaškov!»Z denarjem, ki sem ga dobil, smo zamenjali baterijo,« je bilo zapisano v Klavdijevi prijavi na naš natečaj za 30-letno naročnino, v pogovoru pa poudari: »Kolega Miran je rabil baterijo za voziček, pomagala mu je tudi direktorica Karitasa.« To dobrohotnost do ljudi pa je Klavdij izkazal celo takrat, ko se ga je dotaknila Fortuna: »Ko sem na Radiu 1 dobil nagrado od Lidla, sem jo dal za Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara gora,« nas še enkrat preseneti krhek možakar z ogromnim srcem.Med pogovorom nam je ponosno omenil, da sta bila pri tej nagradi zraven tudiin, zato smo ga razveselili s sporočilom Denisa Avdića o nagradi, torej 30-letni naročnini na Novice: »To je super nagrada v vseh pogledih! Da se vsako jutro samo sprehodiš do nabiralnika po sveže Novice. Še bolj pa sem bil navdušen, ko sem izračunal, da je ta nagrada vredna več kot 10.000 evrov! Čestitke Slovenskim novicam, da so se obvezale, da bodo delali še naslednjih 30 let. Srečno!« je v hudomušnem slogu sporočil Denis Avdić.Sicer pa je nagrada prišla v prave roke tudi zato, ker so pri Volkovih doslej prebirali Novice na spletu oziroma iz druge roke: časopise jim iz Nove Gorice prinese Martina sestra, Klavdij pa vsako jutro preveri sveže novice – kje drugje kot – na spletni strani Slovenskih novic. Zdaj bodo lahko ob odlični kavi iz kafetjere prebirali tudi najbolj vroče novice iz domovine in sveta – in to kar 30 let zastonj!