Hrvati na ljubljanskem avtosejmu

»Pa kaj naj naredim? Če bi ga pustil v Vukovarju, tvegam, da mi ga uniči jugoarmada ali mi ga ukradejo četniki. Zato je bolje, da ga prodam pod ceno in mi ostanejo vsaj marke,« je novinarju Slovenskih novic leta 1991 dejal 43-letniiz hrvaškega Vukovarja na ljubljanskem avtosejmu ob Cesti dveh cesarjev, ko je poskušal prodati tri tedne starega srebrnega passata karavana za 30.000 DEM.Kot so zabeležile Slovenske novice, je bilo na sejmu precej Hrvatov, ki so hoteli prodati svoje večinoma nove avtomobile. Kot so še povedali, »na Hrvaškem te dni tvegaš, tudi če imaš avto v garaži«. Jih je pa veliko v Ljubljani prodajalo juge, saj so se, kot so poudarjali, hoteli znebiti »teh jugo jajc«.