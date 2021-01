Hrvaško prehitevanje

Zadnje dni oktobra 1991 je podpredsednik slovenske vlade dr. Andrej Ocvirk opomnil javnost na »poskus hrvaškega vdora v slovenski plačilni sistem«.



Dejal je, da so se pred monetarno osamosvojitvijo s Hrvati dogovorili za plačilno razmerje 1 : 1, hrvaški guverner Čičin-Šajn pa je ves čas govoril o bojazni, da bi Slovenija vdrla v hrvaški plačilni sistem. Slovenci so ga mirili, da to ni možno, in mu tudi zaupali, da Hrvati ne bodo poskušali česa v obratni smeri. Zgodilo se je prav to.



»Morda pa se je Čičin-Šajn zato bal slovenskega vdora, ker je sam pripravljal hrvaškega?« smo se vprašali v Slovenskih novicah. Iz primerov, ki so se zvrstili pozneje, se je izkazalo, da se Slovenija iz omenjenega prehitevanja ni kaj prida naučila.

