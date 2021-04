Osamosvojitvenega leta se je z medijskim pompom končala prevara desetletja. Nemški novinar in po nekaterih virih tudi agent vzhodnonemške tajne službe Stasi Gerd Heineman je namreč leta 1983 objavil, da je v nekem skednju v Vzhodni Nemčiji odkril 60 zvezkov Hitlerjevih dnevnikov.



Po senzacionalni najdbi so zgodovinarji v prvi fazi menili, da so firerjevi lastnoročni zapisi o dogajanju med letoma 1933–1945 pristni, a se je kmalu izkazalo, da gre za izjemen ponaredek, ki ga je spisal znani ponarejevalec in kriminalec Konrad Paul Kujau iz Sttutgarta, za kar je prejel 2,5 milijona nemških mark, na sojenju pa si je prislužil štiriinpolletno kazen. Zgodba je bila tako fascinantna, da je leta 1986 že izšel roman Roberta Harissa Hitler na prodaj – Zgodba o Hitlerjevem dnevniku.



Leta 1991 so posneli istoimenski film Selling Hitler.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: