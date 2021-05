Himna Slovenskih novic je odmevala v Brdih (FOTO)

Zaželeli smo si, da bi nas ustvarjanje našega in vašega časopisa tudi v bodoče navdajalo z zadovoljstvom in ponosnom.

Obisk župana

Vili Resnik in Darja Gajšek sta zabavi dodala piko na i.

Rojstnega dne brez sladke dobrote pač ni!

Direktorju Dela Stojanu Petriču in odgovornemu uredniku Slovenskih novic Bojanu Budji je čestital župan Franc Mužič.

Druženje je bilo nepozabno.

Osebje domačije Belica

»Zato nikar ne zaupaj v govorice, raje beri Slovenske novice!« je nad mehko zaobljenimi griči Goriških brd zaplavala himna Slovenskih novic, ki pa ni donela iz radia ali televizije. Ne, na terasi turistične domačije Belica, ki kraljuje na vrhu briške Medane, sta jo prepevalain, ki se jima je pridružila spremljava več deset glasov novičarske družine. Ob glasbenih premorih pa se je zaslišalo radostno kramljanje, pomešano s smehom in prazničnim potrkavanjem vinskih kozarcev. Čeprav se jubileju časopisa, ki je postal zelo pomemben del slovenske medijske krajine, nismo mogli prikloniti množično, kot bi želeli, smo se v ozkem krogu vseh, ki iz dneva v dan ustvarjamo naš in vaš časopis, nekateri celo vse od začetka pred natanko 30 leti, spomnili te izjemne prehojene poti z izletom v Brda. In z rojstnodnevno zabavo, čeprav drugačno od vseh, ki smo jih doslej doživeli. Začenši s hitrim testiranjem, vožnjo v majhnih kombijih in mehurčki sodelavcev, ki smo postali prijatelji.Vremenska napoved ni bila prijazna, a je nebo očitno sklenilo praznovati z nami. Ko smo pred vinsko kletjo družine Ščurek začeli stopati iz kombijev, so se oblaki že trgali, kmalu pa nas je pobožalo sonce. V objemu slikovite vinorodne pokrajine nas je pozdravil, seveda s kozarcem rujnega vina, in začel spretno rezati v krušni peči v testu pečen pršut, še slajši ob spremljavi smetanastega hrena, kruha in hrustljavih krušnih palčk.Po tem odličnem uvodu, ko smo se po dobrem letu večinskega dela od doma spet zbrali skupaj in se spomnili, kako srečni smo lahko, da sodelujemo pri nečem pomembnem in trajnem ter da v tem uživamo, pa smo iz vasice Plešivo skočili le nekaj ovinkov naprej, do domačije Belica. In kot smo pri Ščurku začeli, tako smo zdaj nadaljevali, le da se nam je tu pridružilo še poslovodstvo Dela:inUživaško smo zapredli ob odlični hrani, sprva ob sirih, pršutu in mortadeli, nato pa so se pred vsakim zvrstili še kar štirje krožniki gurmanskih poslastic. Brbončice so poplesavale ob odlični vinski kapljici, brez katere vas gostoljubni Brici pač ne spustijo domov. S čestitkami iz srca pa nas je presenetil in pozdravil še župan Brd. In ko temu dodamo glasbeno zabavoin, ki sta vsekakor dodala svoje k že tako fantastičnemu ozračju, smo se zvečer vračali v Ljubljano verjetno vsi s podobno mislijo. Drage Novice, na še novih 30 tako izjemnih let!