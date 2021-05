Hilda Tovšak že petič ovadena

Pred desetimi leti so zaradi 13-milijonske goljufije ovadili nekdanjo direktorico Vegradain nekdanjega direktorja Rimskih ToplicTo je bila že peta ovadba za Tovšakovo tistega leta, ker naj bi izdajala fiktivne račune, Brečko pa naj bi jih predložil na gospodarsko ministrstvo. Omenjena naj bi s pomočjo izvajalcev del na gradbišču leta 2009 lažno prikazala izvedbo in plačilo gradbenih del, vrednih nekaj več kot 13 milijon evrov. Obstajal je sum, da dela sploh niso bila opravljena. S tem so dosegli, da je investitor od gospodarskega ministrstva neupravičeno prejel nepovratna finančna sredstva EU v višini 3,5 milijona evrov.Tovšakova nam je zanikala izstavljanje računov, češ da gradbeno podjetje ni sodelovalo pri pridobivanju sredstev za Rimske Terme. Brečko pa je izjavil, da z vsebino kazenske ovadbe še ni seznanjen in da se ne čuti krivega, da ima čisto vest.