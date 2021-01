Govorice o aidsu na ortopedski kliniki

Telefoni so tistega oktobra leta 1991 peli v redakciji Slovenskih novic kot sam hudič brez posluha. Pojavile so se namreč govorice, da so v vodi bazena zavoda za rehabilitacijo invalidov našli virus HIV. Navzoče v redakciji je najprej streslo ob tej novici, pogledi po rokah so se začeli vrstiti, saj, za vraga, kaj če imam praskico na rokah.



»Dobili smo opozorilo, da ima nekdo v skupini za rehabilitacijo majhno ranico. Izražena je bila bojazen, da bi se lahko voda s čim okužila, zato smo preventivno dali takoj izprazniti bazen in ga tudi pregledati,« je takrat povedal prof. France Srakar, namestnik direktorja Ortopedske klinike in predstojnik katedre za ortopedijo na ljubljanski medicinski fakulteti.



»V vodi niso našli ničesar,« je še dodal. Dr. Tatjana Befon z infekcijske klinike je besede dr. Srakarja potrdila. »Vsa ta zagotovila o neresničnosti govoric bi nam morala biti dovolj, da strah potisnemo v ozadje in živimo mirno naprej. Velja za vse,« je zapisano v arhivu naših in vaših Slovenskih novic.

