Golobi s Kongresnega trga

Upokojencainsredi ljubljanskega Kongresnega trga, ko ta še ni bil obnovljen, spomenika žrtvam vseh vojn pa tudi še ne, opazujeta Ljubljanski grad, komentirata aktualno dnevno politiko in krmita golobe, ki jih v tistem času sredi Ljubljane ni manjkalo.Pa se oglasi Francelj:»Golobi so kot politiki!«: »Kako to misliš?«: »Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so zgoraj, serjejo po tebi!«