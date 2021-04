Glasovi ponižanih in razžaljenih

Ko se je, dobri človek iz Negove, leta 1990 odločil stopiti v tekmo za predsednika predsedstva nove države Republike Slovenije, ga je redko kateri jemal resno.Kramberger je bil sam po sebi fenomen, saj je obogatel kot izumitelj izboljšav dializnih aparatov in se sam podal na politični oder, brez investitorjev in finančne podpore lobijev, brez stranke in brez strateškega volilnega štaba, le s pomočjo svoje domišljije in opice Ančke. In v igri z dr., zmagovalceminosvojil 18,8 odstotka glasov ali drugače, zaupalo mu je več kot 200.000 Slovencev. In zakaj toliko?Takrat urednik Slovenskih novicje leta 1992, ko opice Ančke že ni bilo več, zapisal morda ključen razlog: Kramberger je našel veliko svojih volivcev tudi med ponižanimi in razžaljenimi, med ljudmi, ki nimajo nič in verjamejo, da lahko en sam spremeni svet. Nekaj mesecev zatem so dimnikarja, slovenskega izumitelja, dobrotnika, pisatelja, podjetnika in politika na zborovanju v Jurovskem Dolu v Slovenskih goricah ustrelili.