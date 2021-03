Gladovna stavka Ivana L.

Slovenske novice so maja 1991, le nekaj dni potem, ko so pljusknile na medijski trg, poročale o gladovni stavki Ivana Laure, ki se je zanjo odločil, ker je bil kot učitelj na kobariški Osnovni šoli Simona Gregorčiča odpuščen z dela.



Laura je bil odpuščen leta 1986 na podlagi obtožbe, da je »kršil temeljno pedagoško načelo pri vzgoji otrok s tem, da je nekatere učence, s katerimi je delal v namiznoteniškem krožku, vabil in zadrževal v svojem kabinetu in zlorabljal svoj položaj učitelja in vzgojitelja za navezovanje emocionalnih vezi«.



Učitelja na obravnavi na sodišču združenega dela v Novi Gorici ni bilo, zastopal pa ga je dr. Peter Čeferin, ki je nekaj dni prej s članom predsedstva Republike Slovenije Cirilom Zlobcem obiskal stavkajočega na njegovem domu v Kobaridu. Pozneje, po 35. dnevu, je Laura končal gladovno stavko, sodišče pa je sklenilo obnoviti postopek. Javnost in mediji pa so nanj kaj kmalu pozabili.

