Gertruda in Henrih prebereta vse

Brez Slovenskih novic bi nama bilo dolgčas,« nam v en glas priznatainiz Slovenskih Konjic, ki jima časopis že zjutraj prinese raznašalec, potem pa ga prelistata in nekaj tudi prebereta že ob kavi.Odkar sta z možem upokojena, je tudi časa za prebiranje časopisa več, kot ga je bilo takrat, ko sta bila oba še delovno aktivna. Henrih je imel lastno firmo, pri kateri je do upokojitve delala tudi Gertruda, še prej pa je nekaj delovnih let nabrala v konjiškem Konusu.»Na srečo pa se danes še vedno počutiva mlada, čeprav seveda nisva in so leta tu,« nam v smehu prizna Gertruda, ki začne časopis vedno prebirati na zadnji strani, kjer se njene oči najprej ustavijo pri šali in ocvirku dneva. Nato oči zbežijo na vremensko napoved in h karikaturi.»Moram reči, da prebereva čisto vse. No, priznam, da bolj podrobno vse članke prebere mož, sama sem namreč precej zaposlena še z drugimi stvarmi v hiši in zunaj. Zdaj, ko se bo začelo lepše vreme, se bom posvetila rožam in vrtu,« nam zaupa Gertruda.Rada pogleda tudi recepte, a jih v glavnem ne preizkuša.»V zadnjem času sva s Henrihom tudi malo spremenila prehrano in moram reči, da nama sprememba za zdaj godi,« še pove Einfaltova, ki se strinja, da trenutno vsi preživljamo težke čase zaradi covida-19. A verjame, da bomo tudi to prebrodili.»Sama sem zelo navdušena tudi nad vašo revijo Suzy, prav tako imava naročene Nedeljske novice.«Sicer pa v njuni hiši živi tudi sin z družino, tako da nista sama.Časopis jima je še posebno krajšal čas tudi v času korone. In vesela sta bila, da sta ga prejemala na dom, saj sta šla iz hiše le po najnujnejših opravkih.»Če so rekli, da tako mora biti, potem bo že nekaj na tem,« še pove Einfaltova, ki so jo v zadnjem obdobju še posebno ganile žalostne zgodbe ljudi iz sosednje Hrvaške, ki jih je malo pred novim letom prizadel močan potres. Zato je prav, meni, da smo jim pomagali tudi Slovenci.»Jaz preberem res čisto vse in sem z vsem na tekočem. Kritizirajo pa tako ali tako samo tisti, ki nič ne berejo. Sam pa berem članke vseh 30 let. Zato vem, da je vse, o čemer poročate, tudi res, saj tudi preverjate informacije, kar je danes tako ali tako nujno,« pa nas pohvali Henrih, ki je bil v delo vpet več kot pol stoletja.»Delo krepi človeka,« pravi in bralcem ponudi še en dobronameren nasvet: »Nikar se ne sekirajte za druge ljudi, ker to škodi zdravju.«