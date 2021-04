Genscherja bom volil

Natanko 22. februarja 1992, le nekaj tednov po priznanju samostojne Slovenije, je novo neodvisno državo obiskal nemški zunanji minister(1927–2016). Ki je s svojim prefinjenim občutkom za diplomatske poteze prepričal velik del evropskih držav, da si Slovenija vendarle zasluži samostojnost. In da je nova neodvisna država na Balkanu smiselna poteza.V Slovenijo ga je povabil celotni takratni politični vrh in se mu zahvalil za diplomatski napor. Genscher je veljal in še vedno velja za enega najboljših zunanjih ministrov vseh časov, ki je, verjeli ali ne, bil zunanji minister in podkancler Nemčije od leta 1974 do 1992. Po poklicu pravnik je bil sicer najprej vojak v 2. svetovni vojni, adjutant najmlajšega nemškega generala, ki je poveljeval 12. armadi in na katerega je Hitler stavil zadnje upe. Bil je zraven, ko se je Wenck odločil, da bo raje rešil bolnišnico in se predal zahodnim zaveznikom, kot da bi nadaljeval nesmiselne boje.Ko smo postali samostojni in je Genscher prišel v Ljubljano na obisk, so se med ljudmi širile govorice, češ, zakaj ne bi na volitvah volili kar njega. In res se je na nekaj volilnih lističih pojavilo njegovo ime.