Garancija za hladilnik Gorenje ne velja

To so bili jesenski dnevi leta 1991, Slovenske novice pa so v rubriki Slovenske novice sprašujejo za vas objavile prispevek o garanciji za hladilnike Gorenje.»Če se te dni oglasite na servisih Gorenja zaradi popravila hladilnika, se vam prav lahko zgodi, da boste neprijetno presenečeni – še posebno če pričakujete, da vam ga bodo, ker zanj še velja garancija, popravili zastonj. V tem je hec – ne bodo.«iz gorenjskega servisa v Kranju nam je stoično pojasnil, da Bira iz Bihaća, kjer hladilnike izdelujejo, od prvega oktobra ne plačuje več obveznosti po pogodbi, zato serviserji do nadaljnjega njihovih hladilnikov ne smejo popravljati.Je pa, pomočnik direktorja Gorenje Servis, prijazno razložil, da vzrokov za bes ni, in dodal, da bodo ta problem poskušali rešiti takoj, ko se bosta vladi obeh republik (Slovenije in Bosne in Hercegovine) dogovorili in bodo plačilni tokovi spet vzpostavljeni,« so še zapisali v Slovenskih novicah; in dodali, da je pač najbolje, da se dotlej, dokler se naši vladni možje ne zmenijo, hladilnik ne pokvari.