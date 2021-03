Firbčni ljubljanski pušeljc

Slovenske novice berejo nekateri iz čistega užitka in železne navade, drugi vzamejo v roke ta najbolj brani časnik na Slovenskem iz golih profesionalnih razlogov. »Da smo z vami že 30 let?« so bili, denimo, začudeni prav omenjeni profesionalci.»Tega pa res nismo vedeli. Čas res hitro teče. Čestitamo!« so že v naslednjem trenutku poslali čestitko iz ene prvih oglaševalskih agencij v Sloveniji, imenujejo se Media Publikum. Njihovo pot je začel, danes jo nadaljuje njegov sinIn tudi ta pomembna agencija se, kot Slovenske novice, ponaša s tremi desetletji izkušenj; in tudi oni želijo ostati najboljši. Pa še nekaj: pri njih so naročeni na časopis, ki zaznamuje že 30 let, odkar so jih morali začeti prebrati tudi profesionalci: »Naše poslovanje je namreč tesno povezano z mediji v Sloveniji. Spremljanje vseh edicij na slovenskem trgu in predvsem analiziranje oglasnih sporočil v njih pa je ne nazadnje sestavni del našega delovnega vsakdanjika. Časniki in revije so za nas, kot je žaga za mizarja ali skalpel za zdravnika.«Njihov odnos do Slovenskih novic je, kot že rečeno, skrajno profesionalen. In seveda nekaj povsem drugega, kot ga dojema, na primer, pušeljc treh raznolikih Ljubljančank;iz Polja,iz Črnuč teriz Vižmarij povezujejo prav Slovenske novice, na katere so naročene že od začetka.Vse tri so hudo firbčne in še kako rade berejo. Še posebno zanimiva je naša naročnica Kristina, ki si kljub 90 letom življenje popestri z občasnim akviziterstvom. Nekdanja blagajničarka zato že komaj čaka, da se konča epidemija. Tudi gospa Vera prebira Novice zelo natančno, ko pa jih prebere, jih ne zavrže, temveč jih odda naprej hčerki. Kot izvrstna in izučena gradbenica je sodelovala pri številnih povojnih gradbenih akcijah, njen življenjski projekt pa je, kot pravi, železniška proga Šamac– Sarajevo! Marija Gornik pa je od omenjenih treh novičark najmlajša. In veste kaj, ne le članki, križanke in zadnja stran, njej se zdi zelo pomemben tudi TV-spored!