Festival Happy new age v Ljubljani

Številni prebivalci Ljubljane in naključni obiskovalci po glavnem mestu so s precejšnjo mero radovednosti spremljali konec leta 1991 napovedi o festivalu Happy new age, sklopu predavanj in delavnic.Organizator je bila Svobodna duhovna družina oziroma njena duhovna družina, v njenem imenu pa je program in dogajanje predstavljal. Takole so pojasnjevali in napovedovali dogajanje, Slovenske novice pa so ob novicah iz parlamenta objavile tudi to: »Po majevskem koledarju se z 11. januarjem prihodnje leto začenja obdobje stabilizacije, ki bo trajalo 20 let, poleg tega pa bo človeštvo prestopilo v vodnarjevo leto. Na delavnicah bo govor o kozmičnem božiču, zvrstilo se je nekaj božičnih transmisijskih delavnic, pa okrogla miza na temo New age in delavnica o ženski magiji.«Pred veleblagovnico Maximarket so bile postavljene ekološke stojnice, prireditve so se vlekle v naslednje leto, leto 1992, prireditelji pa so pričakovali tudi obiskovalce iz tujine. Hm, o tem, ali so res prišli, pa Slovenske novice niso pisale.