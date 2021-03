EMO na bolniški

Leto 1991 za celjsko podjetje EMO holding ni bilo prav prijetno. Družba, tedaj že kot holding, je izgubila precej svojega trga in se je razdelila na več manjših družb. Najpomembnejši sta bili EMO Orodjarna in EMO Kontejner. Obe sta ohranili ime in znak matične družbe, dvojnega leva, zaradi prepoznavnosti. Prva se je z bogatimi izkušnjami na področju globokega vleka in hladnega preoblikovanja usmerila v proizvodnjo zahtevnih orodij za avtomobilsko industrijo, slednja pa v izdelavo kontejnerjev večjih dimenzij.Dopisnik Slovenskih novicpa je avgusta 1991 zapisal »prav zanimivo« zgodbo. »V celjskem podjetju EMO holding je še 2453 zaposlenih, vendar jih vsak dan ne dela kar petina, to je skoraj 500 ali za celo tovarno. Toliko jih je namreč v bolniškem staležu ali drugače odsotnih (doma). Bolniški stalež, ki v nekaterih družbah podjetja dosega 13 odstotkov, je nadpovprečno visok, saj slovensko povprečje ne presega 5 odstotkov, v Zahodni Evropi pa se giblje med 3 in 4 odstotki., direktor, se sprašuje, ali smo Slovenci narod bolnikov. Odgovora ni dal, je pa dejstvo, da v podjetju nikakor ne morejo obvladati nenormalnega bolniškega staleža ...« je opisal dopisnik.