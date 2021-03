Emilija je Novicam zvesta od prve številke

Spominjam se prvih dni, ko so Slovenske novice začele izhajati. Mož je šel v mesto, in ko je prišel domov, je povedal, da smo dobili nov časopis. Dvakrat ali trikrat ga je kupil, potem pa sem rekla, da ga bomo kar naročili in ga ne bo treba vsak dan kupovati. Moža že dvajset let ni, zdaj pa sama berem,« praviiz Novega mesta, ki smo jo zmotili pri delu v vrtu.Prve tople pomladne sončne žarke kolikor se da izkoristi za delo okoli hiše. A prvo vsakodnevno opravilo so Novice: »Pripravim si čaj in kavo ter začnem prebirati Novice, rešim seveda tudi križanke in sudoku. V časopisu me zanima pravzaprav vse, tudi šport.Ravno danes je članek o, res je bila dobra. Všeč so mi priloge, sploh Ona in Delo in dom, kjer me zanimajo tako vrtnarski nasveti kot urejanje doma. Pa seveda zgodbe preberem, lepe in žalostne, zanimata me tudi dogajanje na angleškem dvoru pa kriminal. Joj, kar neverjetno je, koliko nasilja se dogaja! Včasih tega res ni bilo toliko kot danes. Zdaj pa je toliko tatvin, poneverb, nasilja in drugega kriminala, da kar verjeti ne moreš,« razmišlja in se vrne v čas pred osamosvojitvijo: »Zapravijo, da je bil diktator, a trda roka mora biti, in to za vse enaka. Danes se pa lahko samo jezimo zaradi nepravilnosti in zdrah, ki se dogajajo v tem sistemu.«Emilija, ki se veseli družbe hčerke, sina in treh vnukov, je že tri desetletja v pokoju. Pove, da si večere krajša tudi z gledanjem televizije in šahiranjem. Šah igra po internetu. Ja, obvlada računalnik, kolikor pač zahteva sodobna družba, in tudi igranje šaha po spletu je zanjo pravi izziv. »Računalnik me tudi premaga, a odvisno od stopnje, na kateri igram,« pojasni. Pove, da ima veliko dela, da prebere ves časopis, in sklene s preprosto mislijo: »Slovenske novice so mi res všeč in rada jih imam.«