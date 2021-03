Dylan in Slovenske novice

V Sloveniji sta leta 1991 nastali skupini Monroe in 1X Band. Ustanovljen pa je bil tudi Slovenski komorni zbor kot profesionalni pevski zbor Slovenske filharmonije, sestavljalo ga je 40 profesionalnih pevcev. Od ustanovitve do jeseni leta 2009 pa je bil njegov zborovodja in umetniški vodja dr. Mirko Cuderman, dirigent, muzikolog in teolog.



Živahno pa je bilo rojevanje novih glasbenih skupin tudi v tujini.



Na primer, nastala je skupina Burzum. Gre za eno najbolj razvpitih norveških black metal zasedb. V angleškem Manchestru pa se pojavi Oasis.



Zagotovo ni junaka, ki se vsaj malo ukvarja z igranjem na kitaro, ki se ni nikoli preizkusil v igranju komada Don’t Cry in na svojem klavirju poskušal zaigrati pesmi November Rain. In četudi ne spadate med glasbenike, ste prav gotovo že kdaj prepevali uspešnico Knockin’ On Heaven’s Door. Starejši boste sicer pripomnili, da je avtor komada slavni Bob Dylan: res je, a tistim, ki se počasi bližamo pet-, šest-, sedemdesetim, je verjetno bližja priredba ameriškega benda Guns N’ Roses. Pesem je skupina uvrstila v svoj album Use Your Illusion I., ki je z dvojčkom Use Your Illusion II. izšel leta 1991. Plošči, tako kot Slovenske novice, praznujeta torej letos okroglih 30 let.

