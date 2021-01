Dva pomembna jubileja za Idrijčana

FOTO: IGOR MALI

»Vse preberem, čisto vse.«

Kakšno prijetno naključje: Slovenske novice, ki letos praznujejo debelih 30 let od svojega prihoda v vaše in naše domove, so obiskale dolgoletnega naročnika, ki je na Novice naročen že vse od začetka, da pa bi bilo naključje še lepše, smo ga obiskali prav na njegov 87. rojstni dan!Vse najboljše,Ki seveda ni kar nekdo. Gre namreč za znamenitega in izjemnega Idrijčana, čigar življenje je bilo ves čas povezano, jasno, z rudnikom živega srebra, nekoč drugega največjega proizvajalca te rude na svetu. Beričič je bil sprva rudar, pozneje pa napredoval in postal kot šef kadrovske službe (ter kot predstavnik kovinskih rudnikov Jugoslavije) nekakšen zavetnik vseh rudarjev, se boril za njihove usode, ne nazadnje pa tudi za usodo rudnika, ki ga je nazadnje pričakal neizogiben konec. Ker se niso cene živega srebra nikoli več dvignile, so že leta 1988 stekla vsa dela, ki so bila potrebna za njegovo stalno zaprtje.Marijan Beričič je kot poznejši direktor Čipke pomagal obuditi tudi znameniti Čipkarski festival, ki je poslej navduševal z bogatim programom in privabljal mnoge turiste.Odkar je v penziji, ogromno piše, predvsem ga zanima zgodovina Idrije, v spominih opisuje dogodke, izjemno pa je ponosen tudi na NOB, brez katere bi ne bilo, kot pravi, ne osvoboditve ne naše prihodnosti.Slovenske novice, na katere je naročen že vse od začetka, mu pomenijo še kako pomemben žarek, ki vsakodnevno posveti ter na neki način razjasni njegove dopoldneve.»Vse preberem, čisto vse,« je priznal. »Le politikantstva ne maram,« je še dodal. Ter po svoje namignil, zakaj so mu Slovenske novice tako všeč. In če že kaj, potem v svojem najljubšem časopisu pogreša tabele z rezultati, ki bi morale biti, vsaj tako je prepričan, vselej ob športnih prispevkih. »Pa ne le ko naši zmagujejo, ampak tudi ko jim ne gre najbolje …«