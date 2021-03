Dunajski ples: mokre sanje Slovencev

Slovenske novice je vseskozi zanimalo, kaj se dogaja v bližini slovenskih meja. V Avstriji, Italiji … In družabno dogajanje je bilo za bralce tudi venomer ena bolj zanimiv vsebin.



Operni ples je vsakoletni vrhunec plesne sezone na Dunaju. Največ pozornosti so deležni milijarder Richard Lugner in slavne lepotice, ki jih pripelje s seboj. Gradbeni mogotec, danes 88-letni politik in poslovnež, je vsako leto vzbujal in vzbuja pozornost s svojimi posebnimi gosti, praviloma igralkami in starletami, ki jih je, pogosto za dobro plačilo, zvabil na Dunaj. Na njegov operni ples. Lugner, ki ima pod palcem okoli 150 milijonov evrov, se ločuje kot po tekočem traku, kljub temu pa se ne želi odpovedati svojemu opernemu plesu.



Prvič je kot svojo posebno gostjo leta 1991 povabil italijansko igralko Gino Lollobrigido (ta je bila na vrhuncu slave poročena s Slovencem Milkom Škoficem), le dvakrat pa je kot glavnega gosta pripeljal moškega; leta 1992 je bil to Harry Belafonte, leta 2010 pa Dieter Bohlen (potem ko je odpovedala Lindsay Lohan).



Leta 1993 je s seboj pripeljal Joan Collins, leto pozneje pa Ivano Trump, tedaj sveže ločeno od Donalda Trumpa, donedavnega predsednika ZDA, poročenega s Sevničanko Melanio Trump.



Po osamosvojitvi Slovenije je Lugnerjev ples postal del mokrih sanj številnih slovenskih domnevnih pomembnežev, za katere dobrih 500 evrov in še nekaj več (po zdajšnjih cenah), na osebo, seveda, ni bila nikakršna težava. Nekateri Slovenci pa so se tja hodili pokazat na državne stroške. Slovenske novice so o tem v svojih treh desetletjih vestno poročale, bralke pa – sodeč po odzivih – še bolj vestno prebirale in članke te vrste tudi pričakovale.

