Druga slovenska himna: Svobodno sonce

Zgodila se je samostojna država Slovenija. Njej v čast smo se glasbeniki združili v Slovenski band aid in nastala je pesem Svobodno sonce. Kot da bi bilo danes, se spomnim klica Dušana Velkavrha, ki je avtor besedila. 'Gianni, pridi v Ljubljano na en kozarček, nekaj ti bom predstavil,' so bile njegove besede. Nisem okleval in že naslednji dan sva se srečala. Z navdušenjem mi je prebral besedilo, govoril o ideji, ki bo glasbeno povezala Slovenijo, ki bo opevala zgodovinsko dejanje, najpomembnejše v zgodovini slovenskega naroda, dokončno samostojnost. 'Stvari izgubljajo imena, to bo tvoj del,' mi je dejal. Glasbo za omenjeno skladbo je prispeval Aleš Klinar. Bil sem res vesel, da sem lahko bil del velikega glasbenega projekta, ki ga je medijsko podprla nacionalna televizija. K sodelovanju so bila povabljena zveneča imena različnih glasbenih žanrov. Med drugimi smo bili člani Slovenskega band aida Simona Vodopivec, Helena Blagne, Alenka Pintarič, Alenka Godec, Anja Rupel, Vlado Kreslin, Janez Bončina - Benč, Peter Lovšin, Zoran Predin, Vili Resnik, Aleš Klinar, Šerbi, duet Moulin Rouge, New Swing Quartet,« za retro strani Slovenskih novic pove Gianni Rijavec.



Doda, da je prevladovalo izjemno prijateljsko vzdušje, pa tudi razlik med glasbeniki ni delal. »Pesem je torej nastala v zanosu, ker smo končno dobili samostojno državo. Snemanje je potekalo v znamenitem studiu Tivoli, katerega lastnik je bil Aco Razbornik. Pod budnim očesom Aleša Klinarja, Dušana Velkavrha in Aca Razbornika je nastala himna Svobodno sonce. Zanimivo je bilo tudi snemanje videospota, ki si ga lahko še danes ogledamo na youtubu. Posnet je namreč na travniku pred studiem v parku Tivoli. Takrat seveda ni bilo dronov, da bi naredili posnetek iz zraka, zato so uporabili balon. Poleg solistov je bila navzoča velika množica drugih glasbenikov, ki so želeli sodelovati, ki so želeli biti zraven pri zgodovinskem dogodku. Kot zanimivost naj povem, da je balon zaradi močnega vetra kar nekajkrat zaneslo proti Rožniku. Videosnemanje je bilo torej tudi velik tehnični podvig. Režiser je bil Slavko Hren,« se še spominja Rijavec.



Vse pa kaže, da utegnemo ob obletnici pesmi Svobodno sonce letos dobiti posodobljeno različico. Telefoni že zvonijo, kontakti so vzpostavljeni. Slovenske novice bodo poleg. Tako kot so bile takrat.

