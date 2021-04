Drnovšek v Titovem apartmaju

Da bi nas skrbelo zdravje politikov? Vprašanje se nam zdi danes odveč, morda neupravičeno, a v letih po osamosvojitvi, ko je bil spomin na streljanje in padajoče helikopterje še živ, so se nekateri spraševali, zakaj v Sloveniji zdravstvena skrb za vodilne funkcionarje ni sistemsko urejena.Pomislek je prišel zlasti v trenutku, ko je moral leta 1993 dr.nenadoma v bolnišnico.Takrat nam ni bila po volji misel, da bi sprejeli rešitev bivše Juge, »ko sta letela skupaj nebo in zemlja, če se je komu kaj zgodilo,« kot je takrat duhovito zapisala, ali da bi si omislili rešitev po zgledu zahodnih demokracij, kjer za politike skrbijo za to določeni zdravniški timi. V Univerzitetnem kliničnem centru so poudarili, da je za pomembnejše paciente na voljo opremljen Titov apartma, vanj so namestili tudi dr. Drnovška.