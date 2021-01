Dražje z vlakom

Številni potniki so bili kar malce slabe volje, ko so izvedeli, da so se zaradi uvedbe tolarja in s tem drugačnega tečaja nemške marke 9. oktobra 1991 povišale cene v mednarodnem potniškem prometu.



»Prevozi se sicer niso podražili, zaradi uskladitve cen z novo tečajno listo pa so cene vendarle višje,« so potnike tolažili iz vodstva železnic.



Z osamosvojitvijo Slovenije so postali tudi železniški prevozi npr. iz Ljubljane v Pulj, iz Podčetrtka v Kumrovec ali pa iz Ormoža v Čakovec v bistvu mednarodni in ne več notranji.



»Cene se do 15. oktobra ne bodo spremenile, potlej pa; vendar verjetno ne bodo mednarodne, ampak nekaj srednjega –​ meddržavne,« smo zapisali v Slovenskih novicah 11. oktobra 1991.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: