Dopoldnevi namenjeni branju časopisa

FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Čez dan berem časopis, najraje Delo in Slovenske novice. Tudi križanke zelo rad rešujem, to mi bistri možgane, pa mlade ljudi imam okoli sebe, sina in hčerko z družinama, tako da se počutim res mladostnega,« se ob našem obisku prešerno nasmeji 88-letniiz Črnomlja, ki se je na Delo in Slovenske novice naročil, ko se je pred tremi desetletji upokojil.Najraje prebira teme, povezane s politiko, sploh našo, slovensko, čeprav ga vse bolj žalosti naša neenotnost. »Saj so sosedje Hrvatje prav takšni, a oni se vsaj navzven drugače pokažejo, so bolj enotni, pri nas pa je tako, da že sosed soseda ne pogleda več. Slovencem manjka odkritosti,« je razmišljal naš sogovornik, ki je tudi z branjem Slovenskih novic na tekočem z dogajanjem: »Format je priročen, glavno dogajanje je povzeto na kratko, kar mi je všeč, sicer pa iz Novic vse izveš, kaj se dogaja,« pribije in doda, da ga bolj kot kriminal zanimajo zanimivosti. In seveda križanke v drugi polovici časopisa. Pa priloge? »Najraje imam Ono, ta je najboljša, sicer moram pohvaliti tudi druge, priloga Delo in dom pa najbolj zanima vnukinjo, saj je študirala notranjo opremo,« doda.»Res sem se navadil na časopis in vsak dan komaj čakam, da pride poštar,« prizna Belokranjec, ki prosti čas rad preživlja na svežem zraku, čeprav se zdaj zaradi koronavirusa raje zadržuje doma oziroma v okolici doma. A zato ne pozabi na gibanje, v dnevni sobi ima sobno kolo in prav vsak dan poganja pedale. Tudi k vinogradu na bližnji Stražnji Vrh gre rad. Včasih je bil on tisti, ki je skrbel za trte, zdaj je to dejavnost prepustil sinu, Rudi pa rad poskrbi za dela v kleti, predvsem ima pod nadzorom kakovost vin. In čeprav je že lep čas v penziji, je računovodska žilica ostala v njem: zdaj skrbi doma, da so papirji urejeni. Ob tem se vrne v svoja aktivna leta, ko je na okraju v Črnomlju delal v računovodstvu in na tržnem inšpektoratu, pa na Elektru, v Livarni in Belsadu, služboval pa je tudi na ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani in Gotenici, tako da se je upokojil s 40 leti delovne dobe. Zdaj uživa v zasluženem pokoju.