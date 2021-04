Doma ima 4000 knjig

ni treba posebej predstavljati, saj je ob osamosvojitvi v slovensko politiko vnesel svojevrstno svežino. Ko je že kazalo, da ga parlament ne zanima več, se je vrnil, v predvolilni kampanji s preprostim, a učinkovitim plakatom: Zmago! Človek ekstremov in neskončne zmožnosti presenečenja, je sredi devetdesetih zapisala. Vselej navdušen nad učenjem, prebiranjem dokumentov, o katerih večina parlamentarcev nikoli ne bo vedela, da sploh obstajajo.V kratkem pogovoru za Slovenske novice je prebiral kronologijo avstrijskega samostana iz leta 1970, ki popisuje življenje od leta 1000 do 1600, ki jo je kupil v antikvariatu na Češkem. »Berem zelo hitro, razen če je kaj pomembnega, takrat si vzamem čas za razmislek.« In še: »V strokovnih in zgodovinskih knjigah si kaj podčrtam, sicer pa ne, knjiga naj ostane lepa.« In koliko knjig ima doma?»Okoli 4000, kaj vem – precej.« Na vprašanje, ali bi jih prenesel na diskete: »Kje pa. Nikakor ne. To pa ne.«