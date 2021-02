Doktorji državni uslužbenci

Na urologiji so bile čakalne vrste že leta 1998. FOTO: JURE ERŽEN

Decembra leta 1991 je pravzaprav brez večjih pretresov minila devetdnevna zdravstvena stavka. Ministrica dr.je ostala na položaju, delavci v zdravstvu pa so bili še vedno delno nezadovoljni. Kaj je stavka prinesla Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, ki je bil s svojimi 7055 zaposlenimi osrednja slovenska zdravstvena ustanova?Generalni v UKC dr.je takrat za Slovenske novice dejal: »Jaz sem delavcem v UKC že ob začetku stavke povedal, da jim stojim ob strani, vendar pa obenem dvomim, da bi lahko dosegli boljši položaj zdravstva v Sloveniji.«Je pa dr. Rode v slabo voljo spravil zdravnike in še koga z izjavo, da bi vsi zdravstveni delavci morali postati državni uslužbenci. »Saj nam država deli denar. Pripravljena bi morala biti enotna merila za vso republiko. Tako bi ljudje, ki počnejo iste stvari v različnih zdravstvenih ustanovah po republiki, dobili isto plačo za isto delo, ne glede na to, ali je to Maribor, Slovenj Gradec ali UKC.«