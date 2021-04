Dohtarji ostali brez bombonjer

Prof. dr., po specializaciji kardiolog, je našo največjo bolnišnico, UKC Ljubljana, vodil med letoma 1991–2003, odstopil pa je zaradi afere operacijske mize leto in pol pred iztekom tretjega mandata. Ob njegovem nastopu je zdravstveni sistem razpadal, Slovenske novice pa so prispevek naslovile z V culo s porodnišnico.V okvirčku so povedale tudi, da je dr. Rode ob nastopu funkcije leta 1991 direktorjem svojih organizacijskih enot poslal obvestilo, da od njih pričakuje in zahteva nadzor nad vsemi drobnimi stroški – od telefona, reprezentance, potrošnega materiala do slabega dela in ponavljanja določenih tehničnih operacij – in njihovo omejitev na najnujnejše.»Prav tako ukinjam vse odprte naročilnice za reprezentanco pri Trgovskem podjetju (TP) Bonboniera. Lep pozdrav,« je še pisalo na koncu obvestila.