Dež in visoke temperature v Planici

Tisto zimo, ko se je pripravljal odhod iz Socialistične federativne republike Jugoslavije, je nacionalni ponos in pogum Slovencev okrepil tudi mladi smučarski skakalec. Desetega februarja 1991 je namreč v italijanskem Predazzu postal svetovni prvak.Planica je marca 1991 predstavljala še nekaj več. Takrat ni šlo le za potrditev sposobnosti odličnih organizatorjev, promocijo prvega svetovnega pokala v smučarskih poletih z največjimi asi tega športa in počastitev novopečenega šampiona Petka. Pred 30 leti je lahko svetovna javnost v dolini pod Poncami videla demonstracijo slovenskega naroda, ki je zaprisežen športu in po mirni poti odločno zakorakal na samostojno državno pot.V drugi polovici marca 1991 vreme ni bilo najbolj naklonjeno izvedbi smučarskih poletov v Zgornjesavski dolini, saj so morali prireditelji uradni trening odpovedati zaradi močnega dežja in vetra, visoke temperature pa kot da so posnemale pregreto politično ozračje, v katerem smo odštevali tedne do razdružitve nekdanje skupne domovine.Vremenske razmere so napovedovale vse prej kot gladko organizacijo prestavljenega treninga in dveh tekem 23. in 24. marca. Toda kljub mokremu, meglenemu in neprijaznemu vremenu se je v dveh dneh na Gorenjsko zgrnilo skoraj 70.000 obiskovalcev. Slovenske novice so bile poleg!