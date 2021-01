Dan že trideset let začne z Novicami

Stane Kavšek: »Nekateri pravijo, da ne potrebujejo časopisa, ker da je vse na spletu. A ni tako!« FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Ko dobim Slovenske novice, vedno začnem na prvi strani. Najprej preletim naslove, nato pogledam še zadnjo stran, potem pa se lotim branja od začetka,« praviz Dob pri Kostanjevici na Krki. Slovenske novice h Kavškovim prihajajo cela tri desetletja. Stane se spominja, kako je takrat oče predlagal, da bi naročili kak časopis.Pa so izbrali Novice in kmalu spoznali, da je bila odločitev prava. Zdaj pri hiši prav vsi radi sežejo po časopisu; tako oba sinovainkot Stanetova žena. »Sam sem najbolj temeljit pri branju športa, saj tudi sicer zelo rad spremljam vse športne panoge, od tenisa, smučanja, nogometa do atletike, celo biljard je zanimivo gledati po televiziji,« nadaljuje Stane, ki se tudi sam rad posveča rekreaciji. Že kakšna tri desetletja se s kolegi pozimi udeležuje rekreacije, žal je to zadnje leto onemogočila epidemija, poleti pa najraje sede na kolo.Naš naročnik zdaj že uživa zasluženi pokoj, ki si ga je prislužil v domačem podjetju SOP Ikon v Kostanjevici in v podjetju EKTEN v Krškem. »Ampak zdaj, ko sem v penziji, imam še manj časa kot prej. Saj veste, kakšen je pozdrav upokojencev, ne? Nimam časa,« se nasmeji 66-letnik, ki si dneve krajša z delom okoli hiše, imajo tudi zajce pa koze, psičko, pogledati je treba še televizijo in pobrskati po računalniku, rad tudi priskoči na pomoč prijateljem, tako da so dnevi vedno prekratki za vse želje in načrte.Je pa vsak dan vedno prvo delo branje Slovenskih novic.»Včasih, ko sem hodil še v službo, sem, če je bil raznašalec bolj zgoden, časopis prelistal že pred službo,« pripomni in doda, da ga zdaj prvi prebere tisti, ki je prvi spodaj. »Tudi križanke rad rešim pa sudoku, čeprav me včasih prehitijo drugi. Mi je pa všeč, da v Novicah ni veliko politike, te sem že kar sit, kot tudi nenehnega poročanja o koroni in ukrepih,« prida ter hkrati prizna, da so Novice našle prostor v njihovem domu.»Če jih ne bi bilo, bi nekaj manjkalo. Nekateri pravijo, da ne potrebujejo časopisa, ker da je vse na spletu. A ni tako. Nekaj je resda na netu, ni pa vse, pa tudi čisto drugače je, če časopis primeš v roke in ga bereš. Tega ne more nadomestiti noben računalnik, telefon ali tablica,« sklene sogovornik.